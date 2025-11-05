В Китае заложили зимний питомник кукурузы кубанской селекции

Национальный центр зерна (НЦЗ) им. П. П. Лукьяненко совместно с Ляонинской академией сельскохозяйственных наук заложили зимний питомник для кукурузы в провинции Ляонин в Китае, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. НЦЗ является участником регионального проекта «Кадры в АПК», входящего в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы НЦЗ Анатолий Супрунов принял участие в закладке зимнего питомника. Там использовали свыше 10 образцов стерильных материнских линий кукурузы (форм растений, которые используются для создания гибридов) от кубанских ученых. Их поместили в непривычные природно-климатические условия теплой зимы (до +28 °С в декабре), чтобы узнать, смогут ли культуры проявить способность к производству зерен.
«Подобные эксперименты и опыты играют одну из ключевых ролей в обеспечении конкурентоспособности отечественных производителей. Благодаря постоянному поиску новых сортов и гибридов, устойчивых к болезням и погодным условиям, мы можем гарантировать стабильное производство качественной сельхозпродукции», — рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.