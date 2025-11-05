В Китае заложили зимний питомник кукурузы кубанской селекции

Заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы НЦЗ Анатолий Супрунов принял участие в закладке зимнего питомника. Там использовали свыше 10 образцов стерильных материнских линий кукурузы (форм растений, которые используются для создания гибридов) от кубанских ученых. Их поместили в непривычные природно-климатические условия теплой зимы (до +28 °С в декабре), чтобы узнать, смогут ли культуры проявить способность к производству зерен.