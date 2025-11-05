Горвласти рассказали, на какие маршруты пустят новые троллейбусы

Напомним, что 15 августа 2025 года стало известно о том, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Распоряжение было подписано в конце августа. АО «Калининград-ГорТранс» выделял на услуги по финансовой аренде (лизингу) на приобретение троллейбусов 860 млн рублей. На торгах цену снизили на 167 млн. АО «Межрегиональная лизинговая компания» согласилась поставить транспорт за 692,3 млн.