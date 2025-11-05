В администрации Ростова назначили начальника управления внешних связей

Начальником управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации Ростова-на-Дону назначили Зинаиду Березину. Об этом стало известно 5 ноября, информацию опубликовал глава города Александр Скрябин.
Зинаида Игоревна окончила Южный федеральный университет: в 2002 году — факультет психологии, в 2012 году — юридический факультет. Является доцентом, доктором психологических наук.
— Уверен, знания и опыт специалиста работы помогут в реализации поставленных задач, — написал в телеграм-канале Александр Скрябин.
Добавим, также глава донской столицы повысил в должности двух своих заместителей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.