В администрации Ростова назначили начальника управления внешних связей

Управление внешних связей администрации Ростова возглавила Зинаида Березина.

Источник: Комсомольская правда

Начальником управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации Ростова-на-Дону назначили Зинаиду Березину. Об этом стало известно 5 ноября, информацию опубликовал глава города Александр Скрябин.

Зинаида Игоревна окончила Южный федеральный университет: в 2002 году — факультет психологии, в 2012 году — юридический факультет. Является доцентом, доктором психологических наук.

— Уверен, знания и опыт специалиста работы помогут в реализации поставленных задач, — написал в телеграм-канале Александр Скрябин.

Добавим, также глава донской столицы повысил в должности двух своих заместителей.

