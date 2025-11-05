Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ценой своего здоровья: артиллерист из Башкирии спас сослуживцев от атаки дрона

Артиллерист из Башкирии ценой своего здоровья и спас сослуживцев.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции, командир орудия гаубичной батареи артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева полка «Башкортостан» Артур Файзуллин ценой собственного здоровья спас боевую технику и жизни сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Во время выполнения одной из боевых задач ефрейтор Файзуллин с помощью антидронового ружья сбил беспилотник противника. Взрыв сбитого дрона произошел в непосредственной близости от артиллерийского орудия.

В результате взрыва Артур Файзуллин получил осколочные ранения, но его своевременные и профессиональные действия позволили сохранить артиллерийское орудие и предотвратить возможные потери среди личного состава.

За проявленные мужество и героизм ефрейтор Файзуллин представлен к ведомственной награде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.