Ценой своего здоровья: артиллерист из Башкирии спас сослуживцев от атаки дрона

Участник специальной военной операции, командир орудия гаубичной батареи артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева полка «Башкортостан» Артур Файзуллин ценой собственного здоровья спас боевую технику и жизни сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
Во время выполнения одной из боевых задач ефрейтор Файзуллин с помощью антидронового ружья сбил беспилотник противника. Взрыв сбитого дрона произошел в непосредственной близости от артиллерийского орудия.
В результате взрыва Артур Файзуллин получил осколочные ранения, но его своевременные и профессиональные действия позволили сохранить артиллерийское орудие и предотвратить возможные потери среди личного состава.
За проявленные мужество и героизм ефрейтор Файзуллин представлен к ведомственной награде.
