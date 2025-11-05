Участники «БумБатла» посетили бумажные производства в Калужской области

Победители деловой игры Всероссийской акции «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие» посетили бумажные фабрики, а также музей бумаги «Бузеон» в Калужской области. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых цикличных — уровень переработки бумажных отходов достигает 65%, а значит, и одной из самых конкурентоспособных и перспективных в новой модели экономики замкнутого цикла, переход к которой становится неизбежным. Химик-технолог бумажного производства — профессия будущего, ведь запасы углеводородов иссякают, а растительные полимеры будут с нами до тех пор, пока светит солнце, а значит, со временем даже пластик будут получать из растительных полимеров», — сказал первый заместитель генерального директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев.
Для студентов провели экскурсию на «Полотняно-заводскую бумажную мануфактуру», производящую тарный картон и пакеты из макулатурного картона, в музей бумаги «Бузеон», а также на фабрику «Архбум Тиссью Групп», на которой производятся бумажные полотенца, туалетная бумага и бумага — основа для санитарно-гигиенических изделий.
«Целлюлозно-бумажная промышленность не перестает развиваться: повышаются технологичность, производительность, экологичность производства. Но за любой инновацией — люди. И это наш главный ресурс, который сегодня в фокусе внимания, пожалуй как никогда. Поэтому мероприятие важно не только в части популяризации экологичного подхода в производстве и жизни, это возможность показать молодому поколению, что в целлюлозно-бумажной промышленности работать интересно, перспективно, а главное, здесь заботятся о людях», — поделился управляющий партнер группы производственных предприятий «Объединенные бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин.
Напомним, что на «Российской неделе бумаги» организаторы акции «БумБатл» совместно с «Лигой переработчиков макулатуры» провели деловую игру «Бумажный прорыв: отраслевые кейсы». Участники предлагали решения реальных задач, которые будут использованы профильными предприятиями и отраслевой ассоциацией. Победителями стали три команды из МГТУ им. Баумана. Студенты выиграли поездку с экскурсией на заводы, производящие тарный картон и бумажные пакеты из макулатуры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.