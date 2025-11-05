Участники «БумБатла» посетили бумажные производства в Калужской области

«Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых цикличных — уровень переработки бумажных отходов достигает 65%, а значит, и одной из самых конкурентоспособных и перспективных в новой модели экономики замкнутого цикла, переход к которой становится неизбежным. Химик-технолог бумажного производства — профессия будущего, ведь запасы углеводородов иссякают, а растительные полимеры будут с нами до тех пор, пока светит солнце, а значит, со временем даже пластик будут получать из растительных полимеров», — сказал первый заместитель генерального директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев.