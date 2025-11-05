Пенсионеры в Ростовской области могут получить сразу две выплаты в декабре

В Ростовской области пенсионеры могут дважды получить выплаты в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на экономиста Наталью Проданову.
Изменения планируются в связи с длинными выходными, которые утвердили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Предварительно, декабрьскую пенсию должны выплатить в начале месяца, а январскую — в конце 2025 года. Однако это актуально только тех, кто получает выплаты в первые дни месяца. Кроме того, январская пенсия придет с учетом индексации.
