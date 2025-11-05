Ричмонд
Ученикам гимназии № 5 Мурманска рассказали про цифровые сервисы региона

Они узнали о порталах «Наш Север» и «Молодая Арктика».

Министерство цифрового развития Мурманской области и Центр информационных технологий (ЦИТ) региона провели образовательное мероприятие для третьеклассников гимназии № 5 Мурманска. Это соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в центре.

Сначала ребят ждала экскурсия по ЦИТ, в ходе которой им рассказали про порталы «Наш Север», «Молодая Арктика» и другие сервисы Кольского полуострова. Также школьники узнали о том, какие ИТ-профессии сейчас востребованы у работодателей. Для ребят провели лекцию по искусственному интеллекту, на которой обсудили, можно ли использовать его в повседневной жизни и какие правила важно соблюдать для защиты своих персональных данных.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

