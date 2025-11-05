В Кимовской библиотеке Тульской области провели музыкальный мастер-класс

Мероприятие «Синтез музыки и слов: волшебные звуки синтезатора» провели 30 октября в Кимовской центральной районной модельной библиотеке Тульской области по нацпроекту «Семья». Занятие приурочили к 155-летию со дня рождения Ивана Бунина, сообщили в администрации Кимовского района.
Участниками встречи стали старшеклассники и ребята из лагеря «Олимпиец» школы № 1 города Кимовска. Сотрудники библиотеки рассказали, что с музыкой связаны самые ранние детские воспоминания писателя. Его отец пел старинные русские романсы, а сам Бунин придумывал плясовые песни и частушки. Также для детей провели музыкальный мастер-класс. Они научились элементарным навыкам игры на синтезаторе, выучили несколько легких пьес и получили начальные навыки импровизации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.