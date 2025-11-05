В Кимовской библиотеке Тульской области провели музыкальный мастер-класс

Участниками встречи стали старшеклассники и ребята из лагеря «Олимпиец» школы № 1 города Кимовска. Сотрудники библиотеки рассказали, что с музыкой связаны самые ранние детские воспоминания писателя. Его отец пел старинные русские романсы, а сам Бунин придумывал плясовые песни и частушки. Также для детей провели музыкальный мастер-класс. Они научились элементарным навыкам игры на синтезаторе, выучили несколько легких пьес и получили начальные навыки импровизации.