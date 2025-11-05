Ричмонд
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен

Организация «Спецкурс» на фестивале показала детям окровавленный манекен.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости. Организацию «Спецкурс», которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале «Добрый Новороссийск», больше не будут приглашать на публичные открытые мероприятия, сообщили в муниципальном центре управления Новороссийском.

Ранее в соцсетях распространились фото реалистичного окровавленного манекена, у которого оторвана нога. Его вынесла организация «Спецкурс», принимавшая участие в фестивале «Добрый Новороссийск». Детям, по данным СМИ, предлагалось «пройти уроки по оказанию первой медпомощи».

«Организация “Спецкурс” неоднократно участвовала в военно-патриотических мероприятиях города с данным сюжетом оказания первой медицинской помощи. Специалистами НГОЦ (Новороссийский городской общественный центр — ред.) проведена беседа с данной НКО, и принято решение не приглашать данную организацию на публичные открытые мероприятия», — сообщили в муниципальном центре управления.