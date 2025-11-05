В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен

КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости. Организацию «Спецкурс», которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале «Добрый Новороссийск», больше не будут приглашать на публичные открытые мероприятия, сообщили в муниципальном центре управления Новороссийском.