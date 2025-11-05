В Тюменской области прошел форум молодых исследователей

Участие в форуме приняли более 270 школьников и студентов из 25 муниципальных образований Тюменской области. На мероприятии ребята продемонстрировали свои проекты. Например, ученик 7 класса Глеб Булычев нашел способ навсегда избавиться от полиэтиленовой пищевой пленки и разработал свою — из тапиокового крахмала. Такая упаковка не загрязняет природу: она разлагается в почве и растворяется в воде, а также безопасна для употребления в пищу. Другие участники представили свои разработки по очистке водоемов от загрязнения нефтью, исследования составов противогололедных реагентов и их влияния на рост растений и состояние почвы.