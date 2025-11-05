В Тюменской области прошел форум молодых исследователей

Очный этап научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» состоялся 30−31 октября в Тюменской области, сообщили в администрации Тюмени. Конференция охватила 19 направлений, в том числе и секцию «Экология», что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участие в форуме приняли более 270 школьников и студентов из 25 муниципальных образований Тюменской области. На мероприятии ребята продемонстрировали свои проекты. Например, ученик 7 класса Глеб Булычев нашел способ навсегда избавиться от полиэтиленовой пищевой пленки и разработал свою — из тапиокового крахмала. Такая упаковка не загрязняет природу: она разлагается в почве и растворяется в воде, а также безопасна для употребления в пищу. Другие участники представили свои разработки по очистке водоемов от загрязнения нефтью, исследования составов противогололедных реагентов и их влияния на рост растений и состояние почвы.
«2025 год стал одним из самых насыщенных по количеству и качеству представленных работ. Многие из этих исследований могут стать отличной основой для будущих студенческих работ и даже научных открытий. Конечно, мы не оставили победителей и призеров без подарков», — отметила эколог, член жюри Анастасия Назарова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.