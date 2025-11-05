В Воронеже открыли школу № 45 после масштабной реконструкции

5 ноября, в первый день второй учебной четверти, для сотен учеников и учителей школы № 45 наступил долгожданный момент — возвращение в полностью обновленное здание. Торжественную церемонию открытия посетили глава Воронежа Сергей Петрин, вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова, руководитель городского управления образования Ольга Бакуменко, председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко и выпускник школы, депутат гордумы Сергей Колиух.
ОЦЕНКА ГЛАВЫ ГОРОДА И ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ
Сергей Петрин в своем тeлеграм-канале поделился впечатлениями от визита.
— Очень было приятно видеть глаза детей, их родителей и учителей… Я сам, несмотря на то, что приезжал в школу практически каждую неделю, с удовольствием прошел с экскурсией по кабинетам, — сказал мэр.
Он подчеркнул, что масштабные работы стали возможны благодаря поддержке Правительства региона и лично губернатора Александра Гусева.
— Объект получился замечательный. Тут идеальное сочетание архитектурных решений, высокого качества строительных работ и современного оборудования, кстати, отечественного. Посмотрим, как оно покажет себя на практике, если будет положительный эффект, будем транслировать этот опыт на другие школы нашего города. Я думаю, что детям здесь будет комфортно получать знания и обретать новых друзей, а их у ребят точно будет много, — сказал градоначальник.
Спикер гордумы Андрей Дьяченко поблагодарил педагогов и пожелал ученикам успехов, а депутат Сергей Колиух отметил вклад властей всех уровней в этот значимый проект.
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экскурсия по школе впечатлила гостей. Помимо стильных и светлых классов, их внимание привлекли уникальные для Воронежа кабинеты химии, биологии и физики. Это многофункциональные пространства оснащены ярким, высокотехнологичным отечественным оборудованием. Они могут трансформироваться, объединяясь в одну большую лабораторию. Поставщик провел для педагогов бесплатное обучение.
Осмотрели высокопоставленные гости столовую: просторный зал площадью 368,6 кв. м. на 360 мест. Директор школы Ольга Карташова рассказала о приобретении новой тестомешалки, которая позволит разнообразить меню для учеников. Побывали в спортивном зале площадью 558,8 кв. м. с балконом для зрителей, актовом зале, увидели современную спортплощадку с беговыми дорожками и зонами для игр.
Кульминацией праздника стало вручение символического ключа от школы директору Ольге Карташовой. Право дать первый звонок получили ученики, а первоклассники и старшеклассники читали стихи и пели патриотические песни.
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Напомним, старое четырехэтажное здание школы, построенное в 1954 году, в 2021 году было признано аварийным. Учащихся временно распределили по другим образовательным учреждениям города. В августе 2023 года началась полная разборка здания и строительство нового корпуса с нуля.
Проект пятиэтажной школы, разработанный «Гипрокоммундортрансом», был одобрен градостроительным советом и даже получил золотой диплом фестиваля «Зодчество-2024» в номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации».
В итоге вместимость образовательного учреждения увеличена более чем в 2,5 раза: с 300 до 800+ учащихся. Ликвидирована вторая смена. Также была создана современная инфраструктура: от медиацентра и лаборатории робототехники до студии живописи и лекционной аудитории.
Подводя итоги, Сергей Петрин поблагодарил архитекторов, строителей, педагогов и родителей за терпение и совместный труд, который подарил городу одну из лучших школ.