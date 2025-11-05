В Воронеже открыли школу № 45 после масштабной реконструкции

— Объект получился замечательный. Тут идеальное сочетание архитектурных решений, высокого качества строительных работ и современного оборудования, кстати, отечественного. Посмотрим, как оно покажет себя на практике, если будет положительный эффект, будем транслировать этот опыт на другие школы нашего города. Я думаю, что детям здесь будет комфортно получать знания и обретать новых друзей, а их у ребят точно будет много, — сказал градоначальник.