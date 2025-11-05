Плановое выжигание сухой растительности проведут в Ростове

В Ростове-на-Дону проведут плановое выжигание сухой растительности, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.
6−7 ноября, а также 11−14 ноября работы проведут в Советском районе города.
7 ноября такие же мероприятия организуют на территории Кировского района Ростова-на-Дону. В этом случае выжечь собираются 2 тысячи кв. метров в районе улиц Левобережной и Шоссейной (трасса Ростов — Батайск).
Плановые выжигания состоятся под контролем пожарно-спасательных служб. Напомним, подобные меры необходимы для снижения риска неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. При пожарах и в любых других экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».
