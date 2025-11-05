Создано устройство, позволяющее «заглянуть» в толщу аналогов органов

«Каждый элемент определенным образом меняет траекторию и фазу излучения, проходящего через металинзу, в результате получается луч, способный сфокусироваться в области шириной порядка 2 микрометров и “глубиной” до полумиллиметра. Это в 13,5 раза больше, чем глубина изображения системы из оптических линз. Всю информацию мы получим за один раз, и кроме того, металинза очень компактна, так как ее толщина составляет менее микрометра», — отметил Барулин.