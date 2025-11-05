Москвичи могут наблюдать яркую «суперлуну», несмотря на облачную погоду

Луна проходит ближайшую к Земле точку орбиты (перигей) каждый месяц. Несколько раз в год это происходит вблизи полнолуния. При этом каждый раз расстояние между ними разное. «Суперлуной» или самой большой полной Луной года принято называть событие, при котором дистанция между нашей планетой и спутником сокращается до минимума. В 2025 году таким событием стало полнолуние 5 ноября.