Чиновник попался на афере и отделался «условкой»: глава сельсовета «наварился» на муниципальном контракте

В Башкирии глава сельсовета получил условный срок за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В Балтачевском районе Башкирии вынесли приговор главе Тошкуровского сельсовета, его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в июле 2023 года чиновник предложил местному индивидуальному предпринимателю заключить муниципальный контракт на летнее содержание улично-дорожной сети сельского поселения. При этом он заранее договорился, что никакие работы выполняться не будут, а полученные из бюджета деньги предприниматель передаст ему.

После перечисления на счет бизнесмена 50 тысяч рублей, тот отдал 30 тысяч рублей главе сельсовета, а оставшуюся сумму оставил себе в счет погашения долга по ранее исполненному договору.

Подсудимый вину свою не признал. Балтачевский межрайонный суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также чиновника на два года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления.

— Также удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы ущерба, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.