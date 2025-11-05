Чиновник попался на афере и отделался «условкой»: глава сельсовета «наварился» на муниципальном контракте

В Балтачевском районе Башкирии вынесли приговор главе Тошкуровского сельсовета, его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в июле 2023 года чиновник предложил местному индивидуальному предпринимателю заключить муниципальный контракт на летнее содержание улично-дорожной сети сельского поселения. При этом он заранее договорился, что никакие работы выполняться не будут, а полученные из бюджета деньги предприниматель передаст ему.
После перечисления на счет бизнесмена 50 тысяч рублей, тот отдал 30 тысяч рублей главе сельсовета, а оставшуюся сумму оставил себе в счет погашения долга по ранее исполненному договору.
Подсудимый вину свою не признал. Балтачевский межрайонный суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также чиновника на два года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления.
— Также удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы ущерба, — сообщает прокуратура.
