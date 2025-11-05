В детском саду Свердловской области открыли патриотические группы

Открытие второго потока групп по проекту «Патриотический отряд “Юный патриот”» состоялось 24 октября в детском саду № 17 «Рябинушка» села Патруши Свердловской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
На церемонии открытия присутствовали представители кадетских и суворовских учебных заведений, а также руководители общественных организаций и учреждений культуры. Во время мероприятия дети представили свои отрядные группы: «Морское братство», «Морской прибой» и «Морская звезда». Обучающиеся кадетского корпуса вручили ребятам памятные подарки, а суворовцы пригласили их в музей при военном училище.
Уточним, проект «Патриотический отряд “Юный патриот”» реализуется совместно со Свердловским кадетским корпусом им. В. М. Банных. Для малышей проводят учебные занятия, игровые и практические тренировки, просмотр тематических видеосюжетов и экскурсии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.