В Госдуме предложили создать на Госуслугах сервис для проверки нянь

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать на портале «Госуслуги» сервис для проверки нянь и домашних помощников — по судимости и медицинским справкам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.
«Считаем целесообразным создание на базе портала “Госуслуги” специального цифрового сервиса для проверки граждан, которые предлагают услуги нянь и домашних работников», — сказано в обращении.
С помощью такого сервиса, как отмечается в документе, гражданин, планирующий нанять няню или помощника по дому, смог бы оперативно получить необходимую информацию о кандидате по официальным базам данных, в частности, проверяющий смог бы убедиться в отсутствии у претендента судимости, медицинских противопоказаний для работы с детьми и пожилыми, а также иных ограничений.
Депутаты Госдумы напомнили, что на портале «Госуслуги» уже действуют цифровые сервисы, позволяющие россиянам получать необходимые сведения о себе и других на основе официальных данных, в их числе — сервисы для проверки налоговой задолженности, получения справки об отсутствии судимости, оформления медицинских допусков к работе и другие.
Логичным шагом, по их мнению, видится объединение таких возможностей в рамках единого безопасного инструмента, специально предназначенного для найма няни, и использование уже существующей цифровой инфраструктуры существенно облегчило бы процедуру проверки и сделало её доступной каждому пользователю без лишней бюрократической волокиты.