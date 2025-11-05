В Госдуме предложили создать на Госуслугах сервис для проверки нянь

С помощью такого сервиса, как отмечается в документе, гражданин, планирующий нанять няню или помощника по дому, смог бы оперативно получить необходимую информацию о кандидате по официальным базам данных, в частности, проверяющий смог бы убедиться в отсутствии у претендента судимости, медицинских противопоказаний для работы с детьми и пожилыми, а также иных ограничений.