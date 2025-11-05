В Арском районе Татарстана прошла экологическая акция «Шурале бакчасы»

Мероприятие организовали в честь 140-летия со дня рождения татарского поэта и публициста Габдуллы Тукая и 120-летия Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Также оно приурочено к премьере спектакля «Шүрәлене көттегезме?!» («Шурале. Не ждали?!») по пьесе Резеды Гобаевой. В акции поучаствовали сотрудники Арского лесничества, актеры театра, а также школьники и педагоги из районных учреждений.