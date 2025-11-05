В Арском районе Татарстана прошла экологическая акция «Шурале бакчасы»

Экологическая акция «Шурале бакчасы» состоялась в селе Новый Кырлай Арского муниципального района Татарстана в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
Мероприятие организовали в честь 140-летия со дня рождения татарского поэта и публициста Габдуллы Тукая и 120-летия Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Также оно приурочено к премьере спектакля «Шүрәлене көттегезме?!» («Шурале. Не ждали?!») по пьесе Резеды Гобаевой. В акции поучаствовали сотрудники Арского лесничества, актеры театра, а также школьники и педагоги из районных учреждений.
На мероприятии заложили памятную аллею, где высадили 20 молодых сосен. По словам организаторов, она станет не только украшением села, но и символом преемственности поколений, отражением бережного отношения к природе и культурному наследию родного края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.