Университет Лобачевского провел в Белоруссии конгресс студенческой молодежи

Он подчеркнул, что связи между университетами России и Белоруссии — это одна из фундаментальных основ единого евразийского образовательного и научного пространства. «В 2025 году мы выходим на новый уровень взаимодействия — уже подписали меморандум с Белорусским институтом стратегических исследований и соглашение с Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси. Таким образом, у нас уже 17 сильных партнеров в Беларуси — это хорошая база для развития, — отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. — В ближайших планах — соглашения с Академией национальной безопасности и Институтом истории Национальной академии наук Республики Беларусь. Направления сотрудничества традиционные: совместные программы и проекты, академическая мобильность», — сказал Трофимов.