Самое яркое полнолуние 2025 года: жители Башкирии увидят его уже этой ночью

В ночь с 5 на 6 ноября жители Башкирии смогут наблюдать самое большое и яркое полнолуние 2025 года. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние — 356 832 километра.
Как поясняет Уфимский планетарий, 6 ноября в 03:30 по уфимскому времени Луна пройдет перигей — ближайшую к Земле точку своей орбиты. Это явление, которое в последнее время принято называть «суперполнолунием», сделает лунный диск на 7% больше и на 16% ярче по сравнению с обычным полнолунием.
Наблюдать за уникальным явлением можно будет в течение всей ночи. Специалисты отмечают, что хотя разница в размерах может быть не слишком заметна невооруженным глазом для обычного наблюдателя, это полнолуние действительно станет рекордным в этом году. Следующее суперполнолуние ожидается 4 декабря, но Луна будет находиться на 130 километров дальше от Земли.
Явление объясняется эллиптической формой лунной орбиты, из-за чего расстояние между Землей и ее естественным спутником постоянно меняется от 356 до 406 тысяч километров.
