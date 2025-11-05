Самое яркое полнолуние 2025 года: жители Башкирии увидят его уже этой ночью

Наблюдать за уникальным явлением можно будет в течение всей ночи. Специалисты отмечают, что хотя разница в размерах может быть не слишком заметна невооруженным глазом для обычного наблюдателя, это полнолуние действительно станет рекордным в этом году. Следующее суперполнолуние ожидается 4 декабря, но Луна будет находиться на 130 километров дальше от Земли.