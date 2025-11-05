Под Ростовом женщина лишилась полумиллиона рублей, пытаясь заработать

В городе Таганроге Ростовской области молодую женщину обманули мошенники, предложившие ей выгодные инвестиции. В результате она потеряла сбережения и взяла кредиты, общая сумма ущерба превысила 500 000 рублей. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Как установили правоохранители, 23-летняя таганроженка разместила в интернете резюме в поисках удаленной работы. Спустя некоторое время с ней через мессенджер связались неизвестные, представившиеся финансовыми консультантами. Они предложили девушке выгодно вложить деньги в драгоценные металлы.
Желание заработать оказалось сильнее осторожности. Потерпевшая не стала детально изучать предложение, поверив обещаниям пассивного дохода. По указанию злоумышленников она установила на свой смартфон специальное приложение, предоставившее «кураторам» удаленный доступ к экрану.
В течение двух недель женщина по требованию мошенников переводила крупные суммы на указанные счета. В ход пошли как личные сбережения, так и заемные средства. Осознание обмана пришло только тогда, когда «финансовые менеджеры» перестали выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются установление всех обстоятельств преступления и розыском виновных.
