Хоть в чем-то мы в лидерах: Молдова — второй в мире экспортер семян подсолнечника

Молдова — второй в мире экспортёр семян подсолнечника.
Крупнейшим в мире экспортёром семян подсолнечника является Румыния, поставляя более 1,23 млн тонн. За ней следуют Молдова и Болгария, каждая из которых экспортирует около 576 тыс. тонн.
Франция, Китай и Венгрия замыкают топ, подтверждая роль Европы в мировой торговле масличными культурами, пишет mybusiness.md.
Тем не менее, молдавские экономисты подчёркивают, что экспорт семян является невыгодным решением, поскольку гораздо прибыльнее перерабатывать их и экспортировать подсолнечное масло — продукт с высокой добавленной стоимостью.
