Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, как изменилась и какие перспективы обрела донская столица за последний год, когда регионом руководит Юрий Слюсарь. Напомним, год назад президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисовича на должность врио губернатора Ростовской области, а в сентябре большинство жителей Дона поддержало его на выборах.
— Сейчас строительство новых микрорайонов невозможно без создания социальной инфраструктуры. Обязательно возводятся детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты, — подчеркнул Александр Скрябин.
Глава города напомнил: решается давняя проблема подтоплений во время ливней.
— Губернатор добился поддержки проекта по реконструкции ливневой канализации в границах улиц Доватора и Жданова. На первый этап работ город уже получил 1,5 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования составит 8,71 млрд рублей.
Экологическая ситуация также улучшается.
— При содействии главы Дона из центра города в промзону перенесен завод «Эмпилс». Производство на новой площадке запущено 15 октября.
Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды.
— По инициативе Юрия Борисовича в активно развивающемся Левенцовском микрорайоне началось создание первого парка. А в центре, на Социалистической, 159, вместо снесенного аварийного дома появится сквер. Сейчас разрабатывается проектная документация, а название для новой территории выбирают сами ростовчане.
Преобразились и въезды в город. На пересечении Таганрогского шоссе с улицей Малиновского установлена стела в честь доблести российского народа. Приводятся в порядок и другие въездные группы, изменилась Привокзальная площадь.
В рамках программы «Территория детства» в этом году благоустроены 25 детских площадок. Появились новые контейнерные площадки для сбора отходов.
— Парк «Дружба» ждет преображения. Прежний подрядчик не справился с работами, поэтому по решению губернатора началось перепроектирование. Задача — начать реализацию новой концепции в следующем году.
Также разработан проект развития южного берега Северного водохранилища от улицы Бодрой до проспекта Космонавтов, его реализуют вместе с бизнесом.
Наводится порядок в парке «Плевен». Для этого начата процедура расторжения договора аренды на 49 лет с компанией, которая не отвечает требованиям города.
После капитального ремонта открылся Дворец спорта — домашняя арена гандбольного клуба «Ростов-Дон». Для поддержки старшего поколения запущена программа «Активное долголетие» и городской проект «Время активных».
— Благодаря поддержке главы региона удалось сдвинуть с мертвой точки решение многих вопросов. Впереди еще много работы, но городская администрация намерена и дальше работать в команде с губернатором на развитие Ростова и области.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
«Нам предстоит отвечать на сложные вызовы»: Чем запомнился первый год нового губернатора Дона.