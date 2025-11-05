Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, как изменилась и какие перспективы обрела донская столица за последний год, когда регионом руководит Юрий Слюсарь. Напомним, год назад президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисовича на должность врио губернатора Ростовской области, а в сентябре большинство жителей Дона поддержало его на выборах.