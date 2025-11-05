В пекарне подмосковного Зарайска возродили уникальный рецепт баранок

Бренд-шеф пекарни «Зарайская баранка» в подмосковном Зарайске Максим Зиневич воссоздал уникальный исторический продукт — «пьющую» баранку. Работа велась в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Главной особенностью старинного изделия была его способность интенсивно впитывать чай, что и стало ключевой технологической задачей для шефа. После месяцев экспериментов нужного результата удалось достичь благодаря сочетанию заварного теста и холодного брожения. Эта технология не только воссоздает аутентичные свойства, но и делает баранку вкуснее и легче для пищеварения.
Пекарня, открывшаяся весной 2025 года, быстро стала местным гастрономическим брендом. Современная палитра вкусов, включающая варианты с тмином, кориандром, укропом и чесноком, формировалась по инициативе основателей проекта и предложениям жителей в соцсетях. При этом, как подчеркивает шеф, это не строгая реконструкция, а «современное переосмысление с уважением к прошлому». Мотивацией стало создание «продукта — символа целого города».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.