Время жизни кубитов в сверхпроводниковых квантовых компьютерах увеличено втрое

Комбинация из этих улучшений позволила физикам добиться того, что время жизни кубита утроилось и достигло отметки в 1,68 миллисекунд, и при этом ученые также повысили точность однокубитных операций до отметки в 99,994%. Все это, по словамученых из Принстонского университета, значительным образом расширяет возможности сверхпроводящих квантовых компьютеров, в том числе их способность корректировать случайно возникающие ошибки в их работе.