Психотропы в посудомойках и парфюмерия на $2 млн. Что злоумышленники пытаются перевезти через границу

«Обеспечение национальной безопасности у нас на особом контроле. Личный состав находится в режиме усиленного несения службы с 2022 года. Касаемо правоохранительной деятельности мы в первую очередь работаем по выявлению преступлений против общественной безопасности, здоровья населения, а также преступлений в сфере экономической безопасности. Так, в этом году было изъято порядка 580 кг взрывчатых веществ, а также более 1 т наркотических и психотропных веществ, порядка 4 тыс. боеприпасов, более 10 единиц оружия и составных частей к нему, — рассказал Александр Хвисевич. — Касаемо наркотрафика есть определенные сложности в работе — в установлении организаторов, их перемещения, потому как у нас нет прямой связи с коллегами из Европы. Все наши запросы остаются без рассмотрения и какую-либо информацию, документы получить оттуда не представляется возможным. Выходим из ситуации, справляемся своими силами, работаем во взаимодействии, как с нашими коллегами из МВД, ГПК, так и с коллегами из России».