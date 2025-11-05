Психотропы в посудомойках и парфюмерия на $2 млн. Что злоумышленники пытаются перевезти через границу

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году было изъято порядка 580 кг взрывчатых веществ, а также более 1 т наркотических и психотропных веществ, около 4 тыс. боеприпасов, более 10 единиц оружия и составных частей к нему, заявил журналистам начальник Оперативной таможни Александр Хвисевич, передает корреспондент БЕЛТА.
«Обеспечение национальной безопасности у нас на особом контроле. Личный состав находится в режиме усиленного несения службы с 2022 года. Касаемо правоохранительной деятельности мы в первую очередь работаем по выявлению преступлений против общественной безопасности, здоровья населения, а также преступлений в сфере экономической безопасности. Так, в этом году было изъято порядка 580 кг взрывчатых веществ, а также более 1 т наркотических и психотропных веществ, порядка 4 тыс. боеприпасов, более 10 единиц оружия и составных частей к нему, — рассказал Александр Хвисевич. — Касаемо наркотрафика есть определенные сложности в работе — в установлении организаторов, их перемещения, потому как у нас нет прямой связи с коллегами из Европы. Все наши запросы остаются без рассмотрения и какую-либо информацию, документы получить оттуда не представляется возможным. Выходим из ситуации, справляемся своими силами, работаем во взаимодействии, как с нашими коллегами из МВД, ГПК, так и с коллегами из России».
В пример он привел случай, когда в этом году через пункт пропуска «Григоровщина» въехал автомобиль с полуприцепом с посудомоечными машинами. «При осмотре в пустотелых пространствах машины извлечено 540 упаковок с расфасованным психотропом 4-СМС. Это порядка 640 кг. Во взаимодействии с российскими коллегами была установлена вся преступная цепочка, установлены получатели. И дополнительно еще на территории России коллегами изъято порядка 160 кг различных наркотических средств и психотропных веществ», — пояснил Александр Хвисевич.
Начальник отметил, что в почтовых отправлениях часто обнаруживаются сильнодействующие вещества — анаболические стероиды. «У нас за это предусмотрена уголовная ответственность. Конечно, с каждым годом количество случаев снижается, потому как часть из них на территории России разрешена к законному обороту. В этом году было выявлено порядка девяти таких случаев, возбуждены уголовные дела», — добавил он.
«За последние два года причинена схема по ввозу порядка статусов поставок рыбной продукции, креветок с поддельными ветеринарными сертификатами Королевства Дании. Была выявлена преступная группа, в нее входили как граждане Беларуси, так и России. По понятным причинам информацию о преступниках со стороны ЕС мы не смогли получить. Подозреваемыми признано 12 граждан Беларуси, один — Литвы. Изъято товаров и имущества на сумму порядка Br800 тыс. Были административные процессы, а также возбуждены уголовные дела», — рассказал Александр Хвисевич.
Пресекаются сотрудниками Оперативной таможни и экономические преступления. «Это в основном ввоз товара с высокой налоговой базой с заниженной таможенной стоимостью с целью уклонения от оплаты таможенных платежей. Так, в начале года уголовное дело по факту ввоза парфюмерии премиальных торговых марок. Сумма такой продукции достигла порядка $2 млн. Туалетные воды ввозились, занижалась стоимость при ввозе примерно в десять раз по сравнению с реальной стоимостью. Продукция предназначалась как для нашего рынка, реализовывалась на территории Минска, так и для России. Было возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц — троих граждан России и Беларуси», — рассказал начальник.
Остается актуальной схема ввоза транспортных средств. «Временно ввозятся транспортные средства, затем различными способами увлекаются в экономический оборот: подделываются бинномера, документы, навешиваются российские регистрационные знаки и автомобили здесь реализуются ничего не подозревающим гражданам, которые их используют. Таких схем в этом году выявлено порядка пяти, еще проводятся мероприятия, изъято более 50 транспортных средств, — пояснил Александр Хвисевич. — Также часто выявляются факты ввоза коммерческих партий товаров с сокрытием от таможенного контроля третьими лицами путем раздачи. Это когда физические лица ввозят якобы товары для личного пользования, но по факту это схема с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. С начала года в Минске было изъято бытовой техники, компьютерных комплектующих, мобильных гаджетов, телефонов более 3 тыс. единиц на сумму порядка $2 млн».
«Для борьбы с наркотрафиком Таможенные органы используют не только инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), но и программные комплексы. Если лет 20 назад таможенник стоял на посту с фонариком и досмотровым зеркалом, которым можно было осмотреть днище автомобилей, то сейчас материально-техническая база улучшилась в разы», — отметил начальник. -0-