Власти продлили ограничения из-за непогоды на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк

В Башкирии продлили ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Ограничение, введенное сегодня с 17:30, продолжает действовать после запланированного времени окончания в 21:00.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, ограничение движения на участке с 67 по 222 километр было введено в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий: сильным снегопадом, ветром, гололедом и ограниченной видимостью.
В 21:00 Минтранс опубликовал новое сообщение, в котором уведомил, что ограничение движения продлено. Снять запрета планируют уже завтра в 7:00.
