Путин поздравил участников форума «ЛизаАлерт» с 15-летием

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей межрегионального форума, посвящённого 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отметив, что это общественно значимое движение служит ярким, вдохновляющим примером для молодежи.
«Дорогие друзья! Приветствую вас на Межрегиональном форуме и поздравляю с 15-летием создания добровольческого поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”… Ваше мощное, общественно значимое движение, ответственный подход к стоящим перед отрядом задачам достойны самого глубокого признания, служат ярким, вдохновляющим примером для молодёжи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Благодаря работе отряда «ЛизаАлерт» были спасены сотни тысяч человеческих жизней, организовано системное обучение волонтёров, готовых помочь тем, чьи родные и близкие оказались в беде, добавил президент.
Путин отметил, что за прошедшие годы поисковый отряд «ЛизаАлерт» объединил большую команду единомышленников, посвятивших себя важному, востребованному делу, в разных регионах страны. Президент также подчеркнул важность просветительской деятельности, направленной на предотвращение опасных происшествий.