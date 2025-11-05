Путин поздравил участников форума «ЛизаАлерт» с 15-летием

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Межрегиональном форуме и поздравляю с 15-летием создания добровольческого поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”… Ваше мощное, общественно значимое движение, ответственный подход к стоящим перед отрядом задачам достойны самого глубокого признания, служат ярким, вдохновляющим примером для молодёжи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.