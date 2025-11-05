Как выйти на международный кинорынок и при этом сохранить самоидентичность, рассказал китайский режиссер

Из последних картин он привел в пример фильм 2025 года «Нэчжа побеждает Царя драконов». Она заняла пятое место по кассовым сборам во всем мире и обогнала такие культовые фильмы, как «Форсаж», «Мир Юрского периода». Создателю потребовалось 10 лет, чтобы воссоздать тот образ, который транслируется в фильме. «Фильм достиг уровня голливудских блокбастеров и соответствует основным мировым требованиям и потребностям китайского народа. Он пользуется популярностью, потому что мы привнесли небольшие изменения в моральные ценности, которые транслируем. Сейчас нужно обращать внимание на то, что нравится молодежи, потому что она не совсем воспринимает традиционное китайское кино», — заметил он.