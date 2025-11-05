Как выйти на международный кинорынок и при этом сохранить самоидентичность, рассказал китайский режиссер

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как сохранить самоидентичность и выйти на международный кинорынок, на мастер-классе в киностудии «Беларусьфильм» рассказал китайский режиссер Линшоу Конг, передает корреспондент БЕЛТА.
Лингшоу Конг на примере китайской киноиндустрии показал определенную стратегию развития, которая позволяет соблюдать баланс между потребностями международного и национального кинорынков. Успех формируется благодаря картинам, в которых китайские истории пропускаются через международный опыт или же наоборот. С одной стороны, для выхода на международный уровень поощряется участие китайских режиссеров в международных кинофестивалях. Это способствует обмену опытом. С другой — международные таланты привлекаются для создания фильмов в Китае. Так формируется модель двухстороннего обмена.
По мнению режиссера, особого успеха китайские картины достигли в этом году, а само китайское кино имеет огромный опыт, которым можно поделиться со зрителями. «Лично ощутил все изменения, которые произошли в китайской киноиндустрии», — сказал Лингшоу Конг.
Из последних картин он привел в пример фильм 2025 года «Нэчжа побеждает Царя драконов». Она заняла пятое место по кассовым сборам во всем мире и обогнала такие культовые фильмы, как «Форсаж», «Мир Юрского периода». Создателю потребовалось 10 лет, чтобы воссоздать тот образ, который транслируется в фильме. «Фильм достиг уровня голливудских блокбастеров и соответствует основным мировым требованиям и потребностям китайского народа. Он пользуется популярностью, потому что мы привнесли небольшие изменения в моральные ценности, которые транслируем. Сейчас нужно обращать внимание на то, что нравится молодежи, потому что она не совсем воспринимает традиционное китайское кино», — заметил он.
На белорусском фестивале «Лiстапад» режиссер показывает новый фильм «Супер Ван Ван». Он рассказывает историю мальчика с интеллектуальными особенностями, который решил тренироваться на льду и занял первое место по всему Китаю. «Картина поднимает темы, на которые все сейчас обращают внимание, они очень важны. Это спорт, взаимоотношения родителей и детей, социальные проблемы. Именно поэтому я снял картину, которая, как я надеюсь, получит большую признательность. Когда мы показывали фильм на “Лістападзе” и увидели реакцию детей, то поняли, что им фильм очень понравился», — поделился Лингшоу Конг.
В этом году китайское кино достигло высокой планки развития. Количество залов достигло более 90 тыс. и является самым большим в мире. Кассовый сбор достиг 78% от ожидаемого. По мнению режиссера, это является результатом совместной работы правительства и киностудий Китая. Кассовый сбор китайского кино за рубежом в 2025 году составил $1,4 млрд. Именно кино является отличным способом популяризации и трансляции культуры и ценностей. -0-