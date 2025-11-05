В Восточном округе Москвы открыли новые зоны для экстремального спорта

Каждая площадка имеет свою специфику. Так, на Кетчерской улице установили сложный скейт-парк с боулами и элементами для трюков, а также памп-трек. В районе Ивановское, напротив, сделали акцент на базовых элементах для новичков, разместив площадку в живописном месте у воды. В Северном Хапиловском сквере скейт-парк дополнили многофункциональной спортивной зоной для игр в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой там будет заливаться хоккейная коробка.