В Восточном округе Москвы открыли новые зоны для экстремального спорта

Три новые современные площадки для экстремальных видов спорта открылись в Восточном административном округе (ВАО) Москвы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Новые скейт-парки, предназначенные для катания на самокатах, скейтбордах и трюковых велосипедах, появились на улице Кетчерской, в Северном Хапиловском сквере и на берегу одного из Ивановских прудов. Их создание позволяет жителям отрабатывать спортивные навыки недалеко от дома.
Каждая площадка имеет свою специфику. Так, на Кетчерской улице установили сложный скейт-парк с боулами и элементами для трюков, а также памп-трек. В районе Ивановское, напротив, сделали акцент на базовых элементах для новичков, разместив площадку в живописном месте у воды. В Северном Хапиловском сквере скейт-парк дополнили многофункциональной спортивной зоной для игр в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой там будет заливаться хоккейная коробка.
Помимо зон для экстремального катания локации оборудованы дополнительной инфраструктурой: уличными тренажерами, воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.