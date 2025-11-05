«Образ, созданный сердцем». 760 ребят со всей Беларуси приняли участие в конкурсе творческих работ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 760 детей со всей Беларуси стали участниками республиканского конкурса творческих работ «Образ, созданный сердцем», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Трогательный конкурс для детей из приемных семей, детских домов семейного типа и семей с непростой жизненной ситуацией, стартовал в Беларуси в начале октября. Сегодня в Национальном детском технопарке были подведены итоги. «Цели и задачи этого конкурса заключаются в том, чтобы помочь взрослым и детям вспомнить, что такое родительская и детская любовь. Мы понимаем, что родители и дети — это самые близкие друг другу люди, и эта связь основана на безусловной любви, которая сохраняется навсегда. Однако в суете повседневной жизни мы иногда забываем об этом. Порой родные люди могут ссориться даже больше, чем незнакомцы. Поэтому важно напомнить и детям, и взрослым о том, что родительская и детская любовь, а также стремление к ее укреплению — основа нашей жизни», — рассказала директор Национального центра усыновления Республики Беларусь Татьяна Белевич.
Она отметила, что участники могли проявлять свое творчество в различных форматах без ограничений. Главное — передать образ родителей. Младшие ребята создавали аппликации, а те, кто умеет рисовать, проявляли себя в живописи. Были представлены работы, выполненные алмазной мозаикой, техниками стринг-арт и тафтинга. Каждый участник подошел к своему творению с душой и креативностью. Особенно трогательными были подписи к картинам: «Моя мама — мой ангел-хранитель», «Мама — наша поддержка и опора», «Портрет любви и веры», «Мой солнечный зайчик», «Отец — моя опора», «Моя любимая семья». Эти подписи, придуманные детьми, вновь напоминают о том, что семья — самое главное в жизни каждого ребенка. «По портретам мы видим, что дети умеют любить безусловно. В глазах детей каждый родитель идеален, и это передается через их творчество», — добавила директор.
Татьяна Белевич сообщила, что всего по республике показать образы своих мам и пап решили 760 несовершеннолетних. На республиканский этап вышла 21 работа. «Работы, прошедшие на республиканский этап, все очень достойные. Выбрать победителей было сложно, поэтому членов жюри было много. Мы долго спорили и дискутировали между собой. В итоге мы остановились на четырех работах, так как третье место разделили между двумя участниками. Каждая работа настолько трогательна, что если бы была такая возможность, мы бы наградили все 760», — поделилась она.
Первое место заняла работа «Ох, уж эти мамины глаза» 11-летней Альбины Михайловой из Могилевской области. Участница рассказала, что изобразила на холсте своего родителя-воспитателя. «Я рисую больше года, и мне это нравится. Сначала я просто рисовала дома, а затем записалась в художественную школу. Эту картину я рисовала в школе вместе с руководителем достаточно долго», — поделилась она.
Альбина Михайлова поделилась, что вместе с родителем-воспитателем она любит гулять по городу, покупать красивые вещи, а самое любимое воспоминание для нее — это как они вместе кушали сладкую вату.
Сестры 16-летняя Дарья Бутаева и 14-летняя Ольга Гришкевич из Гродненской области заняли третье место со своей работой «Родные». Девочки вместе с мамой создали большой портрет своих родителей из алмазной мозаики. «Хотелось сделать что-то, что можно будет надолго сохранить», — поделилась Дарья и добавила: «Главная роль семьи для меня — это близкие люди, которые всегда будут любить тебя, а ты их».
Работа «Тепло родительского сердца» 16-летней Дарьи Михальчук из Минской области не заняла призового места, но была отмечена как одна из тех, кто соревновался за место в финале. «Мне много помогала моя старшая сестра. Мы думали над тем, как передать образ семьи. И получилось так, что на картине дом и родители — это символ тепла, уюта, заботы и безопасности в семье», — рассказала она.
Участница поделилась, что сейчас она живет в детском доме семейного типа и у нее есть 5 братьев и 4 сестры. «У нас большая семья, поэтому всегда весело и шумно», — с улыбкой добавила она. Дарья также отметила, что сейчас учится в 11-м классе и помимо творчества уделяет время учебе, так как планирует поступать в Академию МВД.
В Минск она приехала вместе с педагогом-психологом социально-педагогического центра Солигорского района Надеждой Агиевич. Она рассказала, что инициатором участия в конкурсе стала именно она. «Я предложила, и Дарья решила поучаствовать. Работу она делала полностью сама. Такой конкурс важен с нескольких сторон. Во-первых, дети понимают, что у них есть семья, которая заботится о них, любит и оберегает. У них есть мама и папа, которые их любят. А во-вторых, желание ребенка принять участие показывает, что он ценит своих замещающих родителей», — отметила она.
В завершение директор Национального центра усыновления подчеркнула, что эти работы планируется выставлять на различных площадках, поскольку именно детское творчество особенно трогает душу человека. -0-