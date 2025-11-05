«Образ, созданный сердцем». 760 ребят со всей Беларуси приняли участие в конкурсе творческих работ

Трогательный конкурс для детей из приемных семей, детских домов семейного типа и семей с непростой жизненной ситуацией, стартовал в Беларуси в начале октября. Сегодня в Национальном детском технопарке были подведены итоги. «Цели и задачи этого конкурса заключаются в том, чтобы помочь взрослым и детям вспомнить, что такое родительская и детская любовь. Мы понимаем, что родители и дети — это самые близкие друг другу люди, и эта связь основана на безусловной любви, которая сохраняется навсегда. Однако в суете повседневной жизни мы иногда забываем об этом. Порой родные люди могут ссориться даже больше, чем незнакомцы. Поэтому важно напомнить и детям, и взрослым о том, что родительская и детская любовь, а также стремление к ее укреплению — основа нашей жизни», — рассказала директор Национального центра усыновления Республики Беларусь Татьяна Белевич.