Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Хангаласского района Якутии переоснастили кабинеты труда

Новое оборудование также закупили для уроков по основам безопасности и защиты Родины.

Пятнадцать школ Хангаласского района Якутии оснастили новой современной техникой для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Поставки в кабинеты проведены при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Так, для уроков технологии закупили швейные машины, ручные фрезеры, электролобзики, приборы для выжигания и даже холодильные шкафы. Кабинеты ОБЗР получили тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, общевойсковые защитные комплекты, макеты автомата Калашникова и муляжи гранат.

Ожидается, что современное оборудование поможет школьникам развивать практические навыки, лучше усваивать материал и повысит общее качество образования. В 2026 году планируется продолжить оснащение школ — на этот раз кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.