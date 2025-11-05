В школах Хангаласского района Якутии переоснастили кабинеты труда

Пятнадцать школ Хангаласского района Якутии оснастили новой современной техникой для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Поставки в кабинеты проведены при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Так, для уроков технологии закупили швейные машины, ручные фрезеры, электролобзики, приборы для выжигания и даже холодильные шкафы. Кабинеты ОБЗР получили тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, общевойсковые защитные комплекты, макеты автомата Калашникова и муляжи гранат.
Ожидается, что современное оборудование поможет школьникам развивать практические навыки, лучше усваивать материал и повысит общее качество образования. В 2026 году планируется продолжить оснащение школ — на этот раз кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.