В Приамурье отремонтировали поликлинику Мазановской больницы

Для более оперативного оказания медуслуг в здании провели перепланировку.

Специалисты завершили капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники Мазановской больницы в Амурской области, сообщили в правительстве региона. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ремонт преобразил как внешний облик учреждения, получившего новый фасад в бежевых тонах, так и его внутреннее пространство. Планировку изменили для более быстрого получения медицинской помощи. На первом этаже теперь размещено все необходимое для прохождения диспансеризации: кабинет медицинской профилактики, процедурный и смотровой, а также рентген-кабинет с новым оборудованием.

На втором этаже отремонтированы кабинеты врачей: терапевта, невролога, лора, гинеколога и других специалистов. Отдельное внимание было уделено созданию комфортной среды для маломобильных пациентов — установлены пандус, поручни и расширены дверные проемы.

Медики уже возобновили прием пациентов в обновленных помещениях. Ремонтные работы продолжаются в трехэтажном корпусе, где расположены дневной стационар, скорая помощь и другие отделения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.