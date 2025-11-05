В Приамурье отремонтировали поликлинику Мазановской больницы

Ремонт преобразил как внешний облик учреждения, получившего новый фасад в бежевых тонах, так и его внутреннее пространство. Планировку изменили для более быстрого получения медицинской помощи. На первом этаже теперь размещено все необходимое для прохождения диспансеризации: кабинет медицинской профилактики, процедурный и смотровой, а также рентген-кабинет с новым оборудованием.