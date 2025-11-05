В Приамурье отремонтировали поликлинику Мазановской больницы

Специалисты завершили капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники Мазановской больницы в Амурской области, сообщили в правительстве региона. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ремонт преобразил как внешний облик учреждения, получившего новый фасад в бежевых тонах, так и его внутреннее пространство. Планировку изменили для более быстрого получения медицинской помощи. На первом этаже теперь размещено все необходимое для прохождения диспансеризации: кабинет медицинской профилактики, процедурный и смотровой, а также рентген-кабинет с новым оборудованием.
На втором этаже отремонтированы кабинеты врачей: терапевта, невролога, лора, гинеколога и других специалистов. Отдельное внимание было уделено созданию комфортной среды для маломобильных пациентов — установлены пандус, поручни и расширены дверные проемы.
Медики уже возобновили прием пациентов в обновленных помещениях. Ремонтные работы продолжаются в трехэтажном корпусе, где расположены дневной стационар, скорая помощь и другие отделения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.