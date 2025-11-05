В Кишиневе рано утром исчез 15-летний подросток: Ранее он не пропадал

Внимание! В центре Кишинева пропал 15-летний Никита Тачик, сообщает поисковый отряд COD.
Местонахождение подростка неивестно с семи часов утра 5 ноября.
Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.
Одежда на фото: черная куртка с капюшоном, черные кроссовки, черные штаны.
Ранее Никита не пропадал.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по номерам телефонов: 373−79616381 или 112.
ОБНОВЛЕНО в 18.54. Никита найден! К счастью, он жив и здоров. Других подробностей пока нет.
