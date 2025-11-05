Ричмонд
В Кишиневе рано утром исчез 15-летний подросток: Ранее он не пропадал

Местонахождение Никиты неизвестно с семи часов утра 5 ноября [обновляется]

Источник: Комсомольская правда

Внимание! В центре Кишинева пропал 15-летний Никита Тачик, сообщает поисковый отряд COD.

Местонахождение подростка неивестно с семи часов утра 5 ноября.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.

Одежда на фото: черная куртка с капюшоном, черные кроссовки, черные штаны.

Ранее Никита не пропадал.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по номерам телефонов: 373−79616381 или 112.

ОБНОВЛЕНО в 18.54. Никита найден! К счастью, он жив и здоров. Других подробностей пока нет.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

