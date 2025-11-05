Яркая победа на выезде! «Салават Юлаев» обыграл 2:1 казахстанский «Барыс»

Сегодня вечером, 5 ноября, в Астане «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Девин Броссо (забросил шайбу в ворота соперников на 20-ой минуте матча) и Александр Жаровский (30). За команду хозяев отличился Динмухамед Кайыржан (53).
«СЮ» после 22 игр с 20 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 7 ноября. Команда схлестнется в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
