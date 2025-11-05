Ричмонд
Яркая победа на выезде! «Салават Юлаев» обыграл 2:1 казахстанский «Барыс»

«Салават Юлаев» обыграл 2:1 «Барыс» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 5 ноября, в Астане «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Девин Броссо (забросил шайбу в ворота соперников на 20-ой минуте матча) и Александр Жаровский (30). За команду хозяев отличился Динмухамед Кайыржан (53).

«СЮ» после 22 игр с 20 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 7 ноября. Команда схлестнется в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

