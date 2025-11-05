Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Экипаж «Шэньчжоу-21» отправился к станции на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» в пятницу. На борту корабля находились три космонавта и четыре лабораторные мыши. Сейчас на «Тяньгуне» работают трое членов экипажа миссии «Шэньчжоу-20», которые прилетели туда еще в апреле: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет в космос. А также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, которые первый раз полетели в космос.