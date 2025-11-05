Подорожавший картофель, стройка новых дорог и снежные зерна: главное в Кургане за 5 ноября

После завершения уборки в Курганской области цены на картофель значительно выросли — от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от сорта и места продажи. Фермерские хозяйства предлагают картофель по минимальной цене 23 рубля за килограмм при покупке сетками. В сетевых магазинах цены варьируются от 25 до более 80 рублей. После снижения цен в конце сентября с середины октября отмечается устойчивый рост стоимости продукта на рынке области. Статистика свидетельствует об ускорении роста цен на картофель к концу месяца.