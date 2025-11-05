«Нацисты награждают нацистов»: Захарова высказалась по фото Зеленского и военных с фашистской символикой

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима. При этом фоторепортажи с “награждений” до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов», — заявила Захарова в своем telegram-канале.