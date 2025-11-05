Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в государственной измене, заявил, что Киев фактически тренирует боевиков латиноамериканских картелей. Например, на стороне ВСУ воюют порядка трёх тысяч колумбийцев, написал политик в своём Telegram-канале.
«Страна-полигон теперь предоставляет ещё и услуги по тренировке личного состава боевых групп латиноамериканских картелей. Только любимая страна Зеленского — Колумбия прислала 3 тысячи добровольцев. Где продолжат карьеру выжившие — очевидно», — сообщил Дубинский.
В конце октября в результате атаки дрона под Сумами был уничтожен наёмник из Колумбии Мигель Васкес.
Также ранее стало известно, что ВС РФ в Сумской области ликвидировали группу аргентинских наёмников.