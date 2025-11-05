Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в государственной измене, заявил, что Киев фактически тренирует боевиков латиноамериканских картелей. Например, на стороне ВСУ воюют порядка трёх тысяч колумбийцев, написал политик в своём Telegram-канале.