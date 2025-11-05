Стало известно, где похоронят телеведущего Юрия Николаева

Телеведущего Юрия Николаева похоронят в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила вдова артиста Элеонора, ее слова приводит «СтарХит».
Известный телеведущий скончался 4 ноября после продолжительной болезни. Николаев долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Николаев стал легендой советского и российского телевидения. Он более 30 лет вел популярную программу «Утренняя почта», а также был создателем и ведущим шоу «Утренняя звезда».
Незадолго до смерти Николаев поступил в больницу с отеком легких. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Знаменитому ведущему было 76 лет.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.