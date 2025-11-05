Юрия Николаева похоронят 8 ноября

Юрий Николаев был известен как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которую он вел более 30 лет. Артист также снимался в кино и работал на радио. Президент России Владимир Путин, представители правительства, а также друзья, близкие и коллеги высказались о гибели телеведущего. Многим тот запомнился как светлый и добрый человек.