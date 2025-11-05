Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрия Николаева похоронят 8 ноября

Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали родственники артиста. Прощание с народным любимцем состоится в тот же день.

Юрия Николаева похоронят 8 ноября (архивное фото).

Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали родственники артиста. Прощание с народным любимцем состоится в тот же день.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сообщила собеседница ТАСС из числа близких Николаева. О смерти телеведущего 4 ноября сообщил в своем telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе.

Юрий Николаев был известен как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которую он вел более 30 лет. Артист также снимался в кино и работал на радио. Президент России Владимир Путин, представители правительства, а также друзья, близкие и коллеги высказались о гибели телеведущего. Многим тот запомнился как светлый и добрый человек.