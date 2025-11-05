Астрахан — молодым режиссерам: уже во время учебы постарайтесь создать вокруг себя команду

«Ставил мой коллега, которого уже почти назначили в преемники Товстоногова. Он вел себя, как главный режиссер, и здоровался со мной, лениво кивая. На тот момент он не поставил в БДТ ни одного спектакля, но у него был такой аванс. Он выбрал пьесу Дударева — прекрасного драматурга, но “Свалка” — не лучшая его пьеса. Где-то за неделю мне звонит один товарищ из БДТ и говорит: “Дима, Басик свалил… Это плохой признак”. Басик — это Олег Басилашвили, который должен был играть главную роль в постановке. Все в театре знали: если Басик чувствует, что не будет успеха, то “сваливает” и “заболевает” — не выходит на премьеру. Спектакль действительно оказался неудачным, и после этот режиссер даже начал здороваться со мной», — поделился Дмитрий Астрахан воспоминаниями.