Астрахан — молодым режиссерам: уже во время учебы постарайтесь создать вокруг себя команду

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан провел мастер-класс в Белорусском государственном университете культуры и искусств в ходе творческих встреч Минского международного кинофестиваля «Лістапад», передает корреспондент БЕЛТА.
«Ребята здесь очень приятные, явно горят своим делом. Всегда хочется, чтобы у всех сложилась успешная судьба и профессия не разочаровала тех, кто в нее пойдет. Сложно давать какие-то советы, но самое главное — ценить ребят, с которыми они учатся, и постараться еще во время учебы создать вокруг себя команду», — сказал Дмитрий Астрахан.
По его словам, мир театра и кино тяжелый, конкурентный, не всегда милый и симпатичный, поэтому лучше, когда рядом есть друзья. Кроме того, те, кто выбрал профессию режиссера, должны предвидеть и просчитывать ситуации хотя бы на два шага вперед, ведь режиссер — это не только художник, но и руководитель, и психолог, которому часто приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами. Режиссеру также не помешает иметь чувство юмора и самоиронию.
Во время мастер-класса Дмитрий Астрахан рассказал, как начинал свой творческий путь, работал с главным режиссером ленинградского Большого драматического театра Георгием Товстоноговым (Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова. — Прим. БЕЛТА) и поделился другими историями из закулисья. Среди них оказалась и история постановки пьесы «Свалка» белорусского драматурга Алексея Дударева на сцене БДТ.
«Ставил мой коллега, которого уже почти назначили в преемники Товстоногова. Он вел себя, как главный режиссер, и здоровался со мной, лениво кивая. На тот момент он не поставил в БДТ ни одного спектакля, но у него был такой аванс. Он выбрал пьесу Дударева — прекрасного драматурга, но “Свалка” — не лучшая его пьеса. Где-то за неделю мне звонит один товарищ из БДТ и говорит: “Дима, Басик свалил… Это плохой признак”. Басик — это Олег Басилашвили, который должен был играть главную роль в постановке. Все в театре знали: если Басик чувствует, что не будет успеха, то “сваливает” и “заболевает” — не выходит на премьеру. Спектакль действительно оказался неудачным, и после этот режиссер даже начал здороваться со мной», — поделился Дмитрий Астрахан воспоминаниями.
Режиссер также рассказал, что с 1996 по 2020 год он работал в Минске и снял здесь более 30 картин со своим соавтором сценаристом Олегом Даниловым, который ушел из жизни в 2021 году. Творческая дружба началась в Свердловском театре юного зрителя (сейчас Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя. — Прим. БЕЛТА) и продолжалась долгие годы. Вместе со сценаристом Дмитрий Астрахан объехал многие уголки мира. Сейчас он закончил снимать кино «Все хорошо будет» по сценарию Олега.
Специально для студентов Дмитрий Астрахан провел режиссерский разбор сцены из сказки Евгения Шварца «Красная шапочка», а также посоветовал ребятам доверять своей интуиции и не бояться пробовать то, что им нравится. -0-
