Появилось фото пожара в Ростове на складе рядом с центром города

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации возгорания в трехэтажном складском помещении, расположенном рядом с центром города. Фото с места пожара опубликовали в донском главке МЧС.
Чрезвычайное происшествие зафиксировано по адресу: улица Привокзальная, 4, недалеко от Темерницкого моста. Как установили прибывшие на место пожарные подразделения, огонь охватил три этажа здания склада. По предварительным данным, внутри хранился полистирол.
Площадь, охваченная пламенем, достигла 1000 квадратных метров. Специалисты не исключают угрозы дальнейшего распространения пожара. Для локализации сложного возгорания привлекаются значительные силы, включая специализированную технику: пожарный поезд и катер «Вьюн».
По предварительным сведениям, на данный момент обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Всего к тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 22 единицы техники.
