Над Москвой взошла «Бобровая Луна»

Специалист Московского планетария Людмила Кошман пояснила, что «суперлуние» происходит в период максимального сближения Луны с Землёй, когда лунный диск кажется на 14% крупнее и на 10% ярче. Несмотря на переменную облачность, москвичи могут наблюдать, как лунный свет пробивается сквозь облака, а между ними периодически просматриваются очертания спутника.
Напомним, первым регионом России, которое озарило сегодняшнее суперлуние, стал Южный Сахалин. К слову, «Бобровую Луну» ещё называют «Охотничьей Луной».
