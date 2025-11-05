Над Москвой взошла «Бобровая Луна»

Самая крупная в году полная Луна, известная как «суперлуние» или «Бобровая Луна» (ноябрьское полнолуние. — Прим. Life.ru), наблюдается в московском небе, несмотря на облачную погоду. Астрономы подтверждают, что в этот день расстояние между Землёй и её естественным спутником сократилось до минимальных в году значений — 356 961 км. Это явление делает Луну визуально крупнее и значительно ярче обычного, хотя облачный покров в столице частично затрудняет наблюдение.