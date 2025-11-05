Путин поздравил Краснова и всех работников судебной системы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова и всех работников судебной системы с профессиональным праздником.
«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Я хочу поздравить вас и всех коллег ваших, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго», — сказал Путин на встрече с Красновым.
Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.Читать дальше