В Марий Эл после ремонта открыли участок автодороги Кушнур — Озерки

Участок автомобильной дороги Кушнур — Озерки ввели в эксплуатацию в Звениговском районе Республики Марий Эл. Ремонт выполнен в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Специалисты работали на отрезке протяженностью 6,7 км. Они провели фрезерование старого покрытия, уложили новый слой асфальтобетона, отремонтировали шесть водопропускных труб и укрепили обочины щебнем.
Дорога соединяет населенные пункты Кушнур и Озерки с ключевыми социальными объектами в селе Кожласола и поселке Красногорском, включая завод электродвигателей, районную больницу, школы, детские сады и предприятия пищевой промышленности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.