За неделю до финала: участницы «Миссис Бизнес Екатеринбург» посетили неизлечимо больных детей. Фото

«Очень рада, что мы сюда поехали. Это один из самых душевных проектов конкурса. Нужно, чтобы как можно больше людей знали о том, как важно помогать другим. И в финале конкурса я буду как раз говорить о благотворительности, о помощи другим», — рассказала участница «Миссис Бизнес Екатеринбург — 2025», глава креативного агентства Елена Рудакова. Посетовав, что нужно было с собой взять и шарики, а не только нужные вещи, чтобы поднять настроение малышам.