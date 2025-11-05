Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8−10-х классов, отметив, что все они достойно проявили себя в самых разных состязаниях.
Финал шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел 5 ноября в международном детском центре «Артек».
«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском конкурсе “Большая перемена” среди школьников 8−10-х классов… Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!» — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что тема нынешнего, шестого сезона — «От мечты к свершениям» — точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых детей, открывает перед ними пространство возможностей, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни.
Особые слова признания президент выразил родным, учителям и наставникам, которые поддерживают детей в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них любовь к знаниям и веру в собственные силы.
«Поздравляю победителей Всероссийского конкурса “Большая перемена” среди школьников 8−10-х классов с заслуженным успехом. Желаю всем вам новых ярких свершений и незабываемых впечатлений от пребывания в легендарном “Артеке”, — заключил Путин.
Конкурс «Большая перемена» — самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более семи миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества.