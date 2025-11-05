Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена»

Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена» с победой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8−10-х классов, отметив, что все они достойно проявили себя в самых разных состязаниях.

Финал шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел 5 ноября в международном детском центре «Артек».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском конкурсе “Большая перемена” среди школьников 8−10-х классов… Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!» — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что тема нынешнего, шестого сезона — «От мечты к свершениям» — точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых детей, открывает перед ними пространство возможностей, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни.

Особые слова признания президент выразил родным, учителям и наставникам, которые поддерживают детей в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них любовь к знаниям и веру в собственные силы.

«Поздравляю победителей Всероссийского конкурса “Большая перемена” среди школьников 8−10-х классов с заслуженным успехом. Желаю всем вам новых ярких свершений и незабываемых впечатлений от пребывания в легендарном “Артеке”, — заключил Путин.

Конкурс «Большая перемена» — самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более семи миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества.