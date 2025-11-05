Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена»

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском конкурсе “Большая перемена” среди школьников 8−10-х классов… Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!» — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.