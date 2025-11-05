Космонавты КНР впервые приготовили куриные крылышки на станции «Тяньгун»

Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбитальной станции «Тяньгун», передает китайская государственная новостная служба Global Times.
«Члены экипажей пилотируемых космических миссий “Шэньчжоу-20” и “Шэньчжоу-21” наслаждались космическим барбекю в новой духовке, установленной на китайской космической станции», — следует из публикации.
По информации журналистов, специально разработанную для космических условий печь с горячим воздухом доставили на станцию 31 октября на борту пилотируемого корабля «Шэнчьжоу-21».
Также отмечается, что расширение кулинарных возможностей является частью программы по улучшению бытовых условий экипажа станции во время длительных экспедиций.
Напомним, ранее сообщалось, что на Международной космической станции российские космонавты приготовили салат оливье ко дню рождения американской коллеги Зины Кардман.