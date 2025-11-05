Более 1,2 тонны наркотиков и психотропов изъято из незаконного оборота за девять месяцев

Для противодействия наркотрафику в стране налажено эффективное взаимодействие с подразделениями таможенных и пограничных органов, с подразделениями полиции России и других стран СНГ, а также стран ШОС. «Результатом совместных мероприятий явилось изъятие в этом году крупных партий наркотиков на границе и на территории Беларуси, задержание и привлечение к ответственности организаторов и ключевых участников преступных групп, активных участников международного наркотрафика. Так, был выявлен 31 канал поставки и транзита наркотиков. В 22 случаях наркотики и психотропы поставлялись из России и стран ЕАЭС. Это были относительно небольшие партии наркотиков от полукилограмма до нескольких килограммов. При этом выявлено пять крупных каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ из стран Европейского союза — Латвии, Литвы, Польши. В одном из случаев транспортировка наркотиков осуществлялась с использованием метеозондов, — сказал Вадим Волчок. — В этом году в стране выявлена одна нарколаборатория по изготовлению психотропных веществ. Еще две лаборатории ликвидированы на территории Псковской и Московской областей России. В одном из случаев изъято более 20 кг метадона, на долю которого приходится более половины случаев передозировок наркотиками со смертельным исходом».