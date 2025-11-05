Более 1,2 тонны наркотиков и психотропов изъято из незаконного оборота за девять месяцев

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев этого года из незаконного оборота изъято более 1,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, заявил журналистам начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Вадим Волчок, передает корреспондент БЕЛТА.
«В этом году наблюдается снижение зарегистрированных наркопреступлений по сравнению с прошлым годом, и данная тенденция сохраняется уже на протяжении последних четырех лет. На треть уменьшилось количество задержанных подростков за совершение наркопреступлений, почти вдвое сократилось количество фактов отравлений наркотиками, в том числе со смертельным исходом. Уменьшилось и количество лиц, состоящих под наблюдением врачей, психиатров, наркологов в связи с немедицинским употреблением наркотиков», — отметил Вадим Волчок.
Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 1,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ. «Их основной объем составляют синтетические психотропные вещества катиноновой группы, которые пользуются наибольшей популярностью среди наркопотребителей. Большую часть изъятых веществ составляют транзитные партии наркотиков и психотропов, поступающие к нам из стран Европейского союза. Международными группировками с запада поставляется гашиш марокканского происхождения и психотропные вещества акатиноновой группы. Как правило, крупные партии следуют транзитом через Беларусь в Россию и затем частично более мелкими партиями поступают на внутренний наркорынок Беларуси. Некоторая часть психотропных веществ, таких как мефедрон и альфа-ПВП, производятся в условиях нелегальных лабораторий на территории стран ЕС», — рассказал начальник отдела.
Для противодействия наркотрафику в стране налажено эффективное взаимодействие с подразделениями таможенных и пограничных органов, с подразделениями полиции России и других стран СНГ, а также стран ШОС. «Результатом совместных мероприятий явилось изъятие в этом году крупных партий наркотиков на границе и на территории Беларуси, задержание и привлечение к ответственности организаторов и ключевых участников преступных групп, активных участников международного наркотрафика. Так, был выявлен 31 канал поставки и транзита наркотиков. В 22 случаях наркотики и психотропы поставлялись из России и стран ЕАЭС. Это были относительно небольшие партии наркотиков от полукилограмма до нескольких килограммов. При этом выявлено пять крупных каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ из стран Европейского союза — Латвии, Литвы, Польши. В одном из случаев транспортировка наркотиков осуществлялась с использованием метеозондов, — сказал Вадим Волчок. — В этом году в стране выявлена одна нарколаборатория по изготовлению психотропных веществ. Еще две лаборатории ликвидированы на территории Псковской и Московской областей России. В одном из случаев изъято более 20 кг метадона, на долю которого приходится более половины случаев передозировок наркотиками со смертельным исходом».
«Наша принципиальная стратегическая позиция — бороться с организацией нелегального производства наркотиков, в том числе за пределами нашей страны. Потому что эти синтетические наркотики и психотропы могут быть предназначены для рынка нашей страны. Кроме того, есть случаи вовлечения белорусов в деятельность нелегальных лабораторий по изготовлению наркотиков за ее пределами», — подчеркнул Вадим Волчок. В первых трех кварталах этого года в Беларуси было ликвидировано 159 помещений, специально оборудованных либо приспособленных для выращивания наркосодержащих растений.
Сегодня подавляющее количество сделок с наркотиками, более 95%, происходит в виртуальном пространстве с использованием тайниковых закладок. По оценкам МВД, в стране незаконную деятельность осуществляют до 120 интернет-магазинов по продаже наркотиков, которые располагаются на теневых торговых площадках даркнета. «За девять месяцев текущего года пресечена деятельность 34 таких магазинов. Во всех случаях обвиняемыми признаны не рядовые сбытчики, а лица, непосредственно управлявшие интернет-магазинами либо входящие в состав администрации преступных формирований», — отметил он.
«В этом году значительно обострилась проблема участия иностранных граждан в распространении наркотиков на территории нашей страны. Таких злоумышленников задержано практически вдвое больше, чем годом ранее. Данная тенденция обусловлена тем, что преступные сообщества, функционирующие на территории стран постсоветского пространства, активно внедряют в практику своей деятельности направление курьеров-закладчиков в так называемые зарубежные командировки», — резюмировал Вадим Волчок. -0-